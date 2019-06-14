» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل

عمرو محمد
تمكنت قوات الأمن بوحدة مرور الجيزة، من القبض على شخص منتحل صفة ضابط مرور، أثناء قيامه بتنظيم المرور بإحدى الشوارع الرئيسية بمنطقة فيصل .
أثناء مرور قوة من وحدة مرور الجيزة، شاهدت شاب يرتدي زي شرطة، يقوم بتنظيم المرور وأثناء استشعار وجود القوة، حاول الهروب وقامت القوة بمطاردته .
وألقت القوة القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري"طبنجة 9 مم " .
وباستجوابه اعترف بأنه يعمل في شركة إلكترونيات، ولديه الرغبة في تنظيم المرور تحقيقا لحلمه أن يكون "ضابط شرطة" منذ الصغر .
حرر المحضر اللازم بالواقعة،وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .
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