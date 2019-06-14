وفد أمريكي - سعودي في سوريا.. ما التفاصيل؟

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عمرو محمد-متابعات

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توافد اليوم وفد يضم  نائب وزير الخارجية الأميركية جويل رابيون والسفير ويليام روباك، وثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية إلى القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي في دير الزور السورية .

واجتمع الوفد برئيس المجلس المدني في دير الزور غسان اليوسف وبعدد من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس ديرالزور .

ناقش الاجتماع، بحسب مصادر متطابقة تحدثت لـ"إيلاف"، آلية مكافحة داعش، وضمان عدم عودتها، ودعم المجلس المدني وتقديم خدمات إلى منطقة شرق الفرات .

أشارت المصادر إلى عقد اجتماع موسع مع شيوخ ووجهاء القبائل العربية في المنطقة. وقالت مواقع كردية إن محور الاجتماعات هو بحث آلية وإمكانية تقديم دعم  سياسي واقتصادي وخدمي وأمني إلى محافظة دير الزور وأبنائها .

وتعاني دير الزور من مشاكل عدة، أدت إلى استمرار التظاهرات في الشهر الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على المنطقة بعد هزيمة داعش .

وعقدت لقاءات لاحتواء هذه التظاهرات والاستماع إلى مشاكل الأهالي وأبناء المنطقة والبحث عن طريقة لكيفية إشراكهم في القرار، كما فاقم موضوع الحرائق في مناطق شمال سوريا وشمال شرقها من قلق السوريين على حياتهم ومستقبلهم ولقمة عيشهم.


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