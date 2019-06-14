عملية جراحية كلمة السر في إعادة 40 ألف جنيه لصاحبها

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إيمان هاني

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دي إم سي

سائق

توكتوك

روي بلال أحمد سائق "توك توك"، في أول ظهور إعلامي له، تفاصيل عثوره على 40 ألف جنيه داخل "التوكتوك" الخاص به بعد نزول أحد الركاب.

وقال "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه فوجئ بوجود 40 ألف جنيه داخل "التوكتوك" في نهاية اليوم، مضيفًا أنه تذكر من صاحب الشنطة، وتوجه إليه ورد له المبلغ. 

وأضاف أن لديه ابن مريض، وعليه ديون تصل إلى 48 ألف جنيه، ولكنه يرفض أن يحصل على مبلغ بطريقة ليست حلالا، ولهذا قرر رد المبلغ، متابعا أن صاحب المبلغ شعر بسعادة بالغة عندما رد له المبلغ، لأنه كان سيجري به عملية جراحية. 

و استكمل قائلا : " أنا مقبلش الحرام ، كمان صاحب الفلوس عيان و كان هيعمل عملية بالفلوس عشان كدا ربنا وقف معاه و سخرله ولاد الحلال وجايز يكون دا سبب ان الفلوس ترجعه و يركب مع حد مبيقبلش الحرام".

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