عاصفة من السخرية ضد ترامب بسبب هذا الخطأ

14 يونيو 2019 - 12:08 م

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعاصفة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن غردقائلا:" إنه التقى أمير الحيتان".

وقد ارتكب ترامب خطأ إملائيا إذ كان يقصد أنه التقى ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وتتشابه الكلمتان "ويلز" باللفظ لكن تختلفان في الكتابة في اللغة الإنجليزية.

واتهم ترامب وسائل الإعلام بنشر وتناقل "أخبار زائفة"، وحذف الرئيس الأمريكي فيما بعد التغريدة وصحح خطأه.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، كتب ترامب على تويتر تغريدات متتالية: "أقابل وأتحدث كل يوم مع حكومات أجنبية".

"لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا(المملكة المتحدة)، وأمير ويلز (الحيتان)، ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس وزراء أيرلندا، والرئيس الفرنسي ورئيس بولندا".

"تحدثنا عن" كل شيء!"هل ينبغي عليّ الاتصال على الفور بمكتب التحقيقات الفيدرالي حول هذه المكالمات والاجتماعات؟ كم هو أمر مثير للسخرية! لن أكون محل ثقة مطلقا لو فعلتها".

"إن وسائل الإعلام التي تعتمد الأخبار الزائفة نادرا ما تنقل أجوبتي كاملة، إنها تتعمد ترك الجزء المهم".

وفي موجة من السخرية نشر بعض مستخدمي تويتر صورا ونماذج لما تصوروا أنه ما قد يبدو عليه "الحوت الملكي" ، وفقا لموقع " إيلاف" .