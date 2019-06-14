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عمان تصدر بيانًا حول استهداف "أبها"

عرب وعالم

ابها مطار
ابها مطار

وكالات- حنان حمدتو

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السعودية

عمان

أصدرت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، بيانا للتعليق على الهجوم الذي استهدف مطار أبها الإقليمي جنوبي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان، صادر من وزارة الخارجية حول تعرض مطار أبها الإقليمي لهجوم، القول إن "السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن وآخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وتابع البيان: "تحث السلطنة على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمل بأن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أول أمس الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

وبحسب المالكي، فإن سقوط الصاروخ "أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

وتابع: أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميلشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميلشيا الإرهابية"، مؤكدا أن القصف "قد يرقى إلى جريمة حرب".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير. ونقلت القناة اليمنية عن مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مضيفا أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.


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