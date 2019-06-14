نجم ريال مدريد يرتدي ساعة يد بسعر خيالي

14 يونيو 2019 - 01:28 م

ظهر نجم ريال مدريد الجديد إيدن هازارد مرتدي ساعة يد، أثناء المؤتمر الصحفي على هامش تقديمه رسميا كلاعب في الفريق الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق ارتدى ساعة "ريتشارد مايل آر إم 016"، مرصعة بالألماس والذهب الأبيض من عيار 18.

وكشفت الصحيفة أن سعر ساعة صانع الألعاب البلجيكي يتراوح بين 60 و68 ألف يورو.

وأعلن الريال الأسبوع الماضي ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشلسي، مقابل نحو 100 مليون يورو (113 مليون دولار) بجانب حقوق الإعلانات، مما جعله أغلى لاعب يتعاقد معه النادي على الإطلاق.



