السعودية تعلن توفير وظائف أمنية للسيدات

14 يونيو 2019 - 01:38 م

قالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن توفر وظائف نسائية برتبتي "جندي أول وجندي" في الأحوال المدنية .

وأضافت الإدارة إنه تم فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول - جندي" للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة .

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر-التوظيف) خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة صباحا .