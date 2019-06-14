  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:58 م
بحث متقدم
السعودية

السعودية تعلن توفير وظائف أمنية للسيدات

الحلفاوي

رسالة صادمة من "الحلفاوي" لرافضي تشجيع المنتخب

ترامب

ترامب يعلن استقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض

تمثال الخديوي إسماعيل

مسئول عن تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "عادي غلطة وهنصححها"

المجلس العسكري السوداني

"العسكري السوداني" يرفض التحقيق الدولي

خاشقجي

تصريح تركي جديد عن مقتل خاشقجي

الزور

وفد أمريكي - سعودي في سوريا.. ما التفاصيل؟

ترامب

عاصفة من السخرية ضد ترامب بسبب هذا الخطأ

مصطفي بكري

وزير إخواني اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

أرشيفية

تفاصيل كارثية عن مركز تجميل يصور السيدات عاريات

السعودية تعلن توفير وظائف أمنية للسيدات

آخر الأخبار

السعودية
السعودية

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن عن حاجتها لـ1000 ممرضة من هذه الدولة

#

السعودية تعلن اعتراض صاروخين للحوثيين باتجاه مكة

#

الكشف عن خلية "تاروت" الإرهابية بالسعودية

#

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

السعودية

نساء

العسكري

قالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن توفر وظائف نسائية برتبتي "جندي أول وجندي" في الأحوال المدنية .

وأضافت الإدارة إنه تم فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول - جندي" للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة .

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر-التوظيف) خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة صباحا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خرائط ولوحات استرشادية بالأسعار الجديدة للمترو
» مفاجأة.. ريال مدريد يحسم صفقة ضم "ميسي"
» عامل يذبح زوجته عقب ضبطه عشيقها تحت السرير
» سيدة تدير مباراة بالدوري التونسي تحكيميًا
» عمان تصدر بيانًا حول استهداف "أبها"
» بالفيديو.. شرطي يصعق زميله أثناء القبض على تاجر كوكايين
» إطلالة ساخنة لـ "مايا دياب" تشعل مواقع التواصل
» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت
» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل
» "الجبلاية" تكشف مكان وسعر تذاكر ودية غينيا
» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.