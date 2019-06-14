» خرائط ولوحات استرشادية بالأسعار الجديدة للمترو

14 يونيو 2019 - 01:41 م

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث.

وأضاف "عبد الهادى"، فى بيان له، أنه تم وضع الخرائط بجميع محطات الخطوط الثلاثة بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون - ألف مسكن - نادي الشمس).





وأوضح أن هذه اللافتات والخرائط متواجدة بجميع محطات الخطوط الثلاثة موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات، وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب المترو لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضًا أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة مع ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 50 قرشا مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .





وأضاف أن وزارة النقل ممثلة في شركة مترو الأنفاق قد قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة دون المساس بالخطين الأول والثانى لتصبح مقسمة إلى ثلاث مناطق سعر التذكرة داخل الخط الثالث لـ 9 محطات بقيمة 5 جنيهات منطقة أولى لـ 16 محطة بقيمة 7 جنيهات منطقة ثانية، لعدد أكثر من 16 محطة بقيمة 10 جنيهات منطقة ثالثة وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 /6 /2019 .





وأشار إلى أن الخدمة المقدمة داخل الخط الثالث هي خدمة لا تقل أبدًا عن الخدمة المقدمة بأوروبا نظرا لما يتميز به من مميزات وأنه مصمم على الطراز الأوروبي وأن جميع القطارات والمحطات مكيفة الهواء وخالية من التلوث وجميعها متوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومميزة أيضًا بشاشات عرض إلكترونية توضح الوقت المستغرق لقدوم القطارات أيضًا ماكينات TVM لصرف التذاكر أليا دون التعامل مع العنصر البشري واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وإخراج باقي المبلغ وذلك لتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر .





وأكد أن مستخدمي الخط الثالث سيشعرون بالخدمة المميزة أثناء استقلالهم قطارات الخط الثالث التي تتميز بالسرعة، حيث إن زمن الرحلة من محطة العتبة حتى محطة الأهرام تستغرق 17 دقيقة فقط ومن محطة العتبة حتى محطة نادي الشمس 25 دقيقة فقط وهو زمن إذا تم مقارنته بأى وسيلة مواصلات أخرى قليل جدا بالإضافة إلى أن مترو الأنفاق هو الأسرع والأضمن والأنظف والأرخص والأسهل، مناشدا جميع المصريين بالحفاظ عليه لأنه ملك لنا وللأجيال القادمة .



