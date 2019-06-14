بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بوالده من أجل البطولة الأفريقية

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نشر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيديو يعود إلي عام 2006 أثناء فوز الفريق المنتخب الوطني ببطولة الأمم الإفريقية لنفس العام.

ويحمل الفيديو لحظة تسلم "مبارك" الكأس وجوائز البطولة لأعضاء المنتخب الوطني تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وشوقي غريب وباقي لاعبي الفريق.

وكان جوار "مبارك" قرينته سوزان التي تواجدت لمشاهدة مباراة مع العديد من الوزراء كان في مقدمتهم في حينها رئيس الوزراء احمد نظيف.

وكان قد نشر علاء تغريده منذ أيام حث فيه لاعبي المنتخب علي الفوز بالبطولة قال فيها: " مع منتخبنا القومى فى الملعب ان شاء الله و كل التوفيق لمنتخب مصر فى بطولة أمم إفريقيا"


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