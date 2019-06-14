  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:43 م
بحث متقدم
حماس

تهديد بالقتل من مسئول إسرائيلي لـ" حماس"

الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس

دكتور جامعي: "اللي عايز يتبغدد يدفع"

الاختلاط في الجامعات

مجلس الوزراء يكشف حقيقة منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات

أرشيفية

أول تحرك برلماني حول أزمة زيادة أسعار الليمون

علاء

بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بوالده من أجل البطولة الأفريقية

السعودية

السعودية تعلن توفير وظائف أمنية للسيدات

الحلفاوي

رسالة صادمة من "الحلفاوي" لرافضي تشجيع المنتخب

ترامب

ترامب يعلن استقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض

تمثال الخديوي إسماعيل

مسئول عن تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "عادي غلطة وهنصححها"

المجلس العسكري السوداني

"العسكري السوداني" يرفض التحقيق الدولي

أول تحرك برلماني حول أزمة زيادة أسعار الليمون

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هذا هو سر الارتفاعات الجنونية في أسعار الليمون

#

ارتفاع أسعار السجائر حقيقة أم شائعة؟

#

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

#

طلب إحاطة بمجلس النواب حول زيادة أسعار التقاوي

البرلمان

الزراعة

الأسعار

الليمون

تقدم محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والتموين، والتجارة والصناعة، حول فشل وزارة الزراعة في تحقيق توازن في أسعار الليمون بالأسواق.

وقال في بيانه : "على وزارة الزراعة أن تعى خطورة هذا الوضع الذي لم يحدث من قبل، والذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية للطبقة الكادحة وأصبح الأمن الغذائى المصرى".

وتساءل: "هل يعقل وصول كيلو الليمون إلى 100 جنيه في جمهورية مصر العربية بما يعادل ثمن ثلاث دجاجات أو كيلو لحم".

وأَضاف "سليم" ساخرًا في بيانه: "على وزارة الزراعة الرحيل بعد إن قضت على المثل الشعبى الذي توارثناه من أجداد أجدادنا والقائل، العدد في الليمون".

وتساءل: "هل القفزة التصديرية في صادرات الليمون المصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2019، تزامنا مع ارتفاع سعره في السوق المحلي إلى 100 جنيه للكيلو الليمون وتحقيق صادرات الليمون نحو 986.8 ألف دولار، فيما سجلت إيرادات تصدير الليمون خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 945.3 ألف دولار، بزيادة عن العام الماضى بنحو 41 ألف دولار، أدت، لارتفاع سعره من 20 جنيها إلى 100 جنيه في نفس الفترة من العام الماضي؟".

 ونوه "سليم"، بكم التعليقات والافيهات على مواقع السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعى وإطلاق حملاتهم "خليهم يخللوه" بعد أن وصل سعر الليمون إلى 100 جنيه للكيلو، رغم علم الحكومة، أنه علاج للفقراء ومحدودى الدخل.

وناشد سليم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بوضع إستراتيجية خاصة حول، شجر الليمون، بإصدار تكليفاته لوزارة الزراعة نحو التوسع في زراعة الليمون والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى التي تحقق توازنا بالأسواق المحلية وتصدير الفائض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نظام بديل لـ"أندرويد" تطلقه هواوي
» مقتل شاب بالأسلحة البيضاء في الطريق العام بالنهضة
» أول تعليق لـ "معلول" بعد استبعاده من منتخب تونس
» خرائط ولوحات استرشادية بالأسعار الجديدة للمترو
» مفاجأة.. ريال مدريد يحسم صفقة ضم "ميسي"
» عامل يذبح زوجته عقب ضبطه عشيقها تحت السرير
» سيدة تدير مباراة بالدوري التونسي تحكيميًا
» عمان تصدر بيانًا حول استهداف "أبها"
» بالفيديو.. شرطي يصعق زميله أثناء القبض على تاجر كوكايين
» إطلالة ساخنة لـ "مايا دياب" تشعل مواقع التواصل
» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.