دكتور جامعي: "اللي عايز يتبغدد يدفع"

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الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس
الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس

إيمان هاني

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جامعة عين شمس

طارق حامد

النيل للأخبار



عقب الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس،علي ارتفاع أسعار الطاقة قائلا :" رفع الدعم عن الطاقة، سيجعل المواطنين يرشدون استهلاكهم، معقبا: "لما يكون البنزين والكهرباء ببلاش، هنزود استهلاكنا".

وأضاف "حماد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، ب أن سعر الطاقة بالنسبة للأقل دخلا سيظل معقولا، حيث أن رفع الدعم لن يتأثر به سوى الأغنياء فقط، معقبا: "اللي عايز يتبغدد يدفع، الدولة مش هتدفع".

 و أشار إلي أنه بدون توفير بنية تحتية لن تستطع أي دولة جذب استثمارات، ولهذا توجهت مصر للاهتمام بالبنية التحتية، سعيًا وراء تحقيق تنمية مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

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