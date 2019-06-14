» أب يترك طفليه في موقف سيارات بالشرقية

14 يونيو 2019 - 05:03 م

شهدت محافظة الشرقية، واقعة مؤسفة بعد أن قام أب بترك طفليه بموقف السيارات بمدينة ههيا، بعدما طلب منهما الانتظار بالموقف ووعدهما بأنه سيعود إليهما بعد قليل إلا أنه لم يعد وغادر المكان.

كان اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة ههيا يفيد بقدوم بلاغ من الأهالي بالعثور على "آدم. س. م" 5 سنوات، وشقيقه "آسر. س. م" 3 سنوات بموقف سيارات بمدينة ههيا بعدما تركهما والدهما لفترة طويلة دون أن يعود لاصطحابها.

علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وتسلمت الطفلين وحرر عن ذلك المحضر رقم 2562 لسنة 2019 إداري مركز شرطة ههيا، وجرى العرض على النيابة العامة التي قررت إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية.