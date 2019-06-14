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"ترامب" يحمل إيران مسئولية الهجوم على ناقلتي النفط

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ترامب
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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إيران مسئولية الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس.

وقال "ترامب"، في مقابلة مع برنامج "فوكس أند فريندر" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إيران نفذت (الهجوم) وتعلمون ذلك لأنكم شاهدتم القارب" في إشارة إلى الزورق الإيراني الذي ظهر في فيديو نشره الجيش الامريكي ويقول إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغما غير منفجر من الناقلة اليابانية، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لاعتداء في خليج عمان، الخميس.

وأضاف: "الولايات المتحدة تأخذ ما حدث على محمل الجد"، مشددا على أن "خليج عمان لن يُغلق وإذا تم إغلاقه بالفعل فلن يكون ذلك لفترة طويلة".

وفي السياق، جدد ترامب تعهده بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وأردف بالقول: "إيران دولة إرهاب وتغيرت كثيرًا منذ أصبحت رئيسًا"، في إشاره إلى الضرر الذي لحق بطهران جراء العقوبات التي فرضتها إدارته بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ومساء الخميس، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح مقتضب، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في خليج عمان.

كما صرّح مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية بأن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".

فيما وصف وزير خارجية إيران جواد ظريف الحادث بأنه أكثر من "مريب".

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.


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