مفاجأت جديدة في هروب مهاجم منتخب المغرب

14 يونيو 2019 - 05:23 م

رفض عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي والمنتخب المغربي، الخضوع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب أسود الأطلسي، اليوم الجمعة وفضل مغادرة معسكر أسود الاطلسي وعدم خوض منافسات أمم أفريقيا التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو القادم.

وقال طبيب المنتخب المغربي: اللاعب حضر إليّ قبل مغادرته المعسكر وأخبرني أنه غير جاهز للعب مع المغرب وأنه لا يمتلك أي شيء لتقديمه للمنتخب وبعد مباراة جامبيا حضر إليّ وأكد لى أنه مصاب ومن ثم طلبت منه الخضوع للفحص الطبي وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي لديّ اليوم، الجمعة، ولكنه رفض الأمر وغادر المعسكر.

وبات من المنتظر أن يحضر المنتخب المغربي إلى القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا بقوام 22 لاعبًا بعد مغادرة "عبد الرزاق حمد الله" معسكر الفريق بالمعمورة.

يذكر أن المغرب تحضر في المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا وتقام منافساتها على إستاد السلام.