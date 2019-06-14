  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
ديسكو حلال

إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. تعرف على السبب

القبة الحديدية

تحرك عسكري إسرائيلى تجاه غزة

ياسر برهامي

«برهامي»: الاختلاط بين الموتى فى المقابر «غير جائز»

الطالبة المصرية مريم مصطفى

السجن 8 أشهر للمتهمة بقتل الطالبة المصرية ببريطانيا

منتخب المغرب

مفاجأت جديدة في هروب مهاجم منتخب المغرب

ترامب

"ترامب" يحمل إيران مسئولية الهجوم على ناقلتي النفط

امم افريقيا

أماكن وأسعار «الإريال الديجيتال» لمشاهدة أمم إفريقيا

الملك سلمان

قرار مفاجئ للسجناء بالسعودية

جهاد جريشة

رسميًا.. «كاف» يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

الإمارات

«العدل الدولية» ترفض طلبًا للإمارات بشأن قطر

«برهامي»: الاختلاط بين الموتى فى المقابر «غير جائز»

آخر الأخبار

ياسر برهامي
ياسر برهامي

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

«المسابقات» تحدد موعد السوبر للموسم الحالي

#

بالفيديو.. ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام

#

إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه لا يجوز دفن الرجل والمرأة في مقبرة واحدة إلا إذا كان زوجها او محرما عليها، أو أن يتم  الفصل بين جثمانيهما بترابٍ أو غيره لو كان من غير المحرم.

جاء ذلك في رده على سؤال :"عندنا في البلد مقبرتان إحداهما للرجال وأخرى للنساء، وقد وقعت حادثة أصيب فيها رجلان وامرأة فمات رجل وامرأة والثالث في حالة خطرة، وكان يتوقع وفاته، فقمنا بدفن الرجل والمرأة في مقبرة النساء معًا؟ على أساس أننا لو دفنا كل واحد في مقبرة خاصة لن نستطيع في فترة قصيرة أن نفتح أيًّا مِن المقبرتين، فلذلك دفناهما معًا، وبالفعل بعد أيام قليلة توفي الثالث فدفناه في المقبرة الأخرى. فما حكم ذلك؟هل ما فعلناه جائز أصلًا أم أنه يجوز للضرورة فقط دفن ميتين معًا لتوقع موت آخر كما فعلنا؟ هل علينا إثم في ذلك؟".

ورد برهامي مؤكدا إذا كان الرجل والمرأة زوجين أو مِن المحارم جاز؛ وإلا لزم الفصل بين جثمانيهما بترابٍ أو غيره؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- لما استأذنها عمر -رضي الله عنه- لما طعن، ليدفن بجوار صاحبيه -النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر- قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَأُوثِرَنَّهُ اليَوْمَ عَلَى نَفْسِي أي المكان الثالث بجوار زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبيها أبي بكر، ولما ماتت دفنت بالبقيع -رضي الله عنها- لا بالحجرة.

وأضاف:" كان ينبغي أن يدفن الرجل في مقبرة، والمرأة في مقبرة، فإذا مات الثالث دفن مع الرجل، موضحا أنه ليس عليهم اثم .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» قائد منتخب نيجيريا: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة
» «العدل الدولية» ترفض طلبًا للإمارات بشأن قطر
» منتخب السنغال يصل القاهرة استعدادًا لـ«كان 2019»
» عاطل وكهربائي يقتلان شقيقهما بسبب تعاطي المخدرات
» داعية سلفي يطالب أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري
» زوج يذبح زوجته بعد ضبط عشيقها أسفل السرير
» نجم تونس يعلق على غياب ظهير الأهلي
» «الداخلية» تحبط تهريب 2 طن حشيش و8 ملايين قرص مخدر
» تركيا تتوعد أمريكا بـ«خطوات مضادة»
» القوي الثورية تكذب مجلس السودان العسكري في بيان جديد
» مسجل خطر وعاطل يقتلان صديقهما بسبب خلافات مالية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.