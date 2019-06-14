تحرك عسكري إسرائيلى تجاه غزة

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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قالت قناة عبرية، ظهر اليوم، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، الجمعة، أنه نتيجة لعودة التوتر في منطقة غلاف غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية عزمت على نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة، وذلك على ضوء التصعيد الأمني في اليومين الماضيين في القطاع.

وأفادت القناة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي نشر تلك المنظومة الدفاعية، بعد إطلاق صاروخ، مساء أمس الخميس، من قطاع باتجاه مدينة سيدروت، وإصابة مبنى بشكل مباشر دون وقوع إصابات.

وفي السياق نفسه، زار نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، قطاع غزة، والتقى بقادة حماس، بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وبحثا معا كيفية إدخال الأموال القطرية إلى القطاع، بهدف وضع حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة، وتحسين الأحوال الاجتماعية.


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