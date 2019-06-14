» قائد منتخب نيجيريا: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة

14 يونيو 2019 - 06:22 م

أبدى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، سعادته بزيارة الفريق النيجيري، مؤكدًا أنه من أقوى الفرق الإفريقية، متمنيًا للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة.



وأشاد «مميش»، بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.

من جانبه أعرب جيروت روهر، المدرب العام لمنتخب نيجيريا، عن سعادته لزيارة قناة السويس ومشاهدة حركة التجارة العالمية المارة في القناة، وهي تعد معجزة هندسية أنجزت في وقت قياسي مبهر.

كما أثنى مدرب نيجيريا على حفاوة الاستقبال، موجها الشكر للفريق مهاب مميش، لاهتمامه باستقبال الفريق والترحيب بهم وتوفير جولة بحرية في القناة للفريق.

بينما صرح ويلفرد إنديدي، نجم منتخب نيجيريا ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بزيارة القناة لأول مرة في حياته، وأنه إنجاز يعتبر مثار فخر لجميع الأفارقة وليس للمصريين وحدهم.