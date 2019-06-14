أول رد للسعودية على مزاعم «منشار» خاشقجي

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، إن بلاده تحاول إقناع الكونجرس الأمريكي بأنها تبذل كل ما في وسعها لمحاسبة المسئولين عن قتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وردًا على سؤال حول من أعطى تفويضًا لقتل خاشقجي، قال الجبير في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" بالعربية، "لم يكن هناك تفويض لقتله، وما زلنا نحاول الوصول إلى الدافع الذي جعلهم يقتلونه، نحن نعتقد أنها عملية سارت بشكل خطأ، وانتهى الأمر بقتله ومن ثم التخلص من جثته".

وعن الاتهامات الموجهة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومزاعم إصداره أوامر بقتل خاشقجي، يقول الجبير: "هذا سخيف، ما لدينا هو عملية مارقة، لدينا أشخاص محتجزون، لدينا نيابة عامة وجهت إليهم تهما، بدأت المحاكمة بداية من هذا العام، هناك ممثلون من الدول الخمسة الدائمة في تلك المحاكمات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية السعودية فيها، وتستمر المحاكمات وسوف تأخذ العدالة مجراها، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر كل الأشخاص المسئولين ومعاقبتهم".

وتطرق المحاور إلى ما أثير بشأن استخدام منشار عظمي للتخلص من الجثة، فعلق الوزير السعودي: "لا أعلم إذا كان هذا الوصف دقيقًا أم لا، ومن خلال التحقيق واعترافات الأشخاص الذين كانوا هناك، فقد ذهبوا وكانت هناك مشاجرة، ثم قتل ثم جرى التخلص من الجثة".

وعن مكان وجود الجثة قال: "نحن لا نعرف مكانها، ونفهم من التحقيقات أنه كان هناك متعاون محلي قام بالتخلص من الجثة، ولقد طلبنا من تركيا العمل معنا في هذه المسألة ولم نسمع منهم بعد".

وعما إذا كان التحقيق قد اكتمل، نفى الجبير ذلك وأضاف "هناك عدد من الأدلة التي طلبناها من تركيا لتزويدنا بها وما زلنا ننتظرها وكما قلت هذه عملية متواصلة، وسوف نصل إلى نهايتها ونحاسب المسؤولين عنها، وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى".

واليوم، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عن علاقاتها الثنائية مع الرياض.

وأكد جاويش أوغلو، أنه "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وباتت قضية خاشقجي منذ 2 أكتوبر من العام الماضي، من بين الأبرز والأكثر تداولاً على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يومًا من التفسيرات المتضاربة وقتها، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في اسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

ويخضع 21 سعوديًا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسئولين بينهم سعود القحطاني.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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