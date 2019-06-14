زوجة مؤقتة لكل سائح لتشجيع السياحة في هذه البلد

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متابعات- مصطفى صابر

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هولندا

الزواج

تشجيع السياحة

في مبادرة غير مسبوقة، في أي دولة بالعالم، ومن أجل تشجيع السياح للقدم للسياحة في هذه الدولة، أضحى بوسع من يزور العاصمة الهولندية أمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، لكن هذا الارتباط لا يدوم طويلاً، حسب ما جاء في موقع"سكاى نيوز".

وحسبما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن هيئة السياحة في العاصمة الهولندية فتحت الباب أمام السياح لـ"زواج رمزي" من السكان المحليين، حتى يتجولوا معًا في أرجاء المدينة، ويكتشفوا أماكن لا يرتادها الناس كثيرًا في العادة.

ويجري الزواج في طقوس تستمر نحو نصف الساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم، لكنه غير قانوني ويكتسي طابعًا رمزيا فقط، ولا يشمل إقامة أي علاقة.

وجرى إطلاق المبادرة الفريدة من نوعها، في إطار مبادرة تسعى إلى تقريب السكان المحليين من السياح، ومن المرتقب أن تعقد أولى الزيجات الأسبوع المقبل.

وعقب الزواج، سيزور السائح "العريس" عددًا من معالم المدينة، في إطار "شهر عسل وهمي"، قبل أن يعود إلى بلاده دون زوجته المؤقتة.

وتستقبل العاصمة الهولندية 19 مليون سائح سنويا في الوقت الحالي، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى 29 مليونًا خلال العقد المقبل.


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