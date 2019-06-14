إصابة 46 متظاهرًا فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال

14 يونيو 2019 - 08:22 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إصابة 46 متظاهرًا، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها "أصيب 46 مواطنًا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع، بينهم 3 مسعفين".

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، ووصل وكالة الأناضول، طبيعة الإصابات. ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.