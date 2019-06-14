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السودان وإريتريا يتفقان على فتح الحدود بينهما

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حدود السودان واريتريا
حدود السودان واريتريا

وكالات

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أعلن السودان وإريتريا اتفاقهما على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وعبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي يزور العاصمة أسمرا، ليوم واحد.

وتسبب إغلاق الحدود بين البلدين في معاناة الكثير من المواطنين عقب صدور القرار في 5 يناير 2018، بعد إعلان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حالة الطوارئ في هذه المنطقة الحدودية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية عبد المنعم عثمان البيتي، قوله إن "البرهان"، قدم خلال المباحثات تنويرا حول تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد.

من جانبه، أكد الرئيس أفورقي، دعم بلاده للشعب السوداني، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون السودان، قائلا "إن الشعب السوداني وحده الذي يقرر مصيره بنفسه".


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