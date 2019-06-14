  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:54 م
بحث متقدم
الإخوان

لماذا أدانت «الإخوان» فض اعتصام السودان وتجاهلت شهداء «بطل14»؟

مواجهات غزة

إصابة 46 متظاهرًا فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال

خاشقجي

أول رد للسعودية على مزاعم «منشار» خاشقجي

دار الافتاء

فتوى صادمة للأطباء: ما تفعلونه لا يجوز

صلاح

مفاجاة.. «كلوب» يُضحي بـ«صلاح» من أجل هذا النجم

ديسكو حلال

إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. تعرف على السبب

ياسر برهامي

«برهامي»: الاختلاط بين الموتى فى المقابر «غير جائز»

الطالبة المصرية مريم مصطفى

السجن 8 أشهر للمتهمة بقتل الطالبة المصرية ببريطانيا

الملك سلمان

قرار مفاجئ للسجناء بالسعودية

القبة الحديدية

تحرك عسكري إسرائيلى تجاه غزة

«رينارد»: المغرب لن يتنازل عن لقب «كان 2019»

الرياضة

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الحفريات": الجولان ليست جزءًا من إسرائيل

#

موعد تسليم ملاعب بطولة الأمم الإفريقية لـ«الكاف»

#

الإعلان عن تميمة أمم أفريقيا 2019

#

سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

المصريون

المغرب،

امم افريقيا

يأمل الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، الفائز بلقب بطولة الأمم مرتين مع منتخبين مختلفين، تحقيق لقبه الثالث مع منتخب جديد.

وتوج رينار، بلقب بطولة أمم أفريقيا مع منتخب زامبيا في نسخة 2012، كما فاز مع منتخب كوت ديفوار بلقب البطولة في نسخة 2015.

وفي مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على الانترنت قال رينار :" نحن في مجموعة صعبة للغاية ونحتاج للوصول إلى مصر في كامل تركيزنا. يجب أن نكون جاهزين من المباراة الأولى وأن نحقق نتيجة جيدة والتي ستعطينا ثقة كبيرة في المباريات المقبلة".

ويلعب المنتخب المغربي في المجوعة الثالثة مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه أن يقود منتخب أسود أطلس للتتويج باللقب الغائب منذ 43 عاما، قال :"لا أعلم .. كل شيء ممكن في كرة القدم ولكن في البداية يجب أن ننظر لمباراتنا الأولى، فهي أهم مباراة، وبعد ذلك ننظر خطوة بخطوة. نلعب في مجموعة صعبة. وسنحضر إلى مصر مع طموح واحترام لجميع منافسينا".

وسيعتمد رينار على الخبرة التي اكتسبها لاعبوه من المشاركة في بطولة كأس العام 2018 بروسيا، فرغم الخروج من دور المجموعات، إلا أن المنتخب المغربي قدم مستويات متميزة.

وقال رينار :" هذه التجربة ستكون مهمة للغاية، لأننا لعبنا كرة قدم جيدة. ورغم ذلك لم نحقق النتائج المطلوبة، كل المغاربة كانوا فخورين بأداء الفريق. الآن، يجب أن نجعلهم سعداء مرة أخرى في مصر".

وأضاف :"سنحضر إلى مصر بطموح وإذا جئت بطموح يجب أن تهزم الجميع. لدينا فريق جيد للغاية ويجب أن نؤمن بأنفسنا".

ويعتقد رينار أن الوصول للمباراة النهائية سيكون أصعب هذه المرة خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 فريقا.

وقال :"زيادة عدد المنتخبات يجعل الأمور أصعب لأنه سيكون هناك دور إضافي سنخوضه وستكون لدى كل المنتخبات طموحات. ولكننا نتمنى الوصول لأبعد دور ممكن في هذه البطولة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» يعتدي على والد خطيبته بـ"مطواة" بسبب تأخر الزواج
» 4 مصريين يخطفون بلدياتهم و"يبصّموه" على إيصالات أمانة
» "أحمد أحمد" يصل مصر لحضور افتتاح أمم إفريقيا
» «رينارد»: المغرب لن يتنازل عن لقب «كان 2019»
» المؤبد لقاتل الطلاب المسلمين في أمريكا
» ارتفاع ضحايا حادث تصادم جرار إلى 6 أشخاص
» خلال 3 أشهر..مصر تستهلك لحومًا بنصف مليار دولار
» قائد منتخب نيجيريا: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة
» «العدل الدولية» ترفض طلبًا للإمارات بشأن قطر
» منتخب السنغال يصل القاهرة استعدادًا لـ«كان 2019»
» عاطل وكهربائي يقتلان شقيقهما بسبب تعاطي المخدرات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.