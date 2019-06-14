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4 مصريين يخطفون بلدياتهم و"يبصّموه" على إيصالات أمانة

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مصريين في الكويت
مصريين في الكويت

حسن عاشور

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في واقعة مثيرة للجدل، خطف 4 مصريين في الكويت شخصًا من نفس بلدهم وذهبوا به إلى ساحة واسعة وأجبروه على البصم على 4 إيصالات إمانة تحت تهديد السكين.

وبحسب "الراي" الكويتية، فإن مصدرًا أمنيًا كويتيًا أكد للصحيفة، أن مصرياً قصد الجهات الأمنية وأبلغ عن تلقيه اتصالاً من شخص مصري يعرفه أبلغه بأنه على استعداد لمساعدته في تجاوز أزمته المالية ووعده بإعطائه مبلغ 2000 دينار لسداد ديونه وطلب منه النزول إلى أسفل العمارة لملاقاته والتحدث معه، وعندما نزل فوجئ بوجود شخصين يعرفهما هدداه بالسكين وأجبراه على الصعود في سيارتهما، حيث وضع أحدهما السكين على رقبته في المقعد الخلفي، وانطلقا به إلى ساحة ترابية، ليفاجأ بوجود شخصين آخرين لا يعرفهما، واعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على وضع بصمته على أربعة إيصالات أمانة ثم تركوه ولاذوا بالفرار.

المجني عليه زوّد رجال الأمن ببيانات الشخصين المتهمين، وتم تسجيل قضية خطف أحيلت إلى المباحث الجنائية، وتمكن رجالها من رصد اثنين من المتورطين، وألقي القبض عليهما في وقت قياسي، وبالتحقيق الأولي معهما أنكرا ما نُسب إليهما، بينما أصرّ المجنى عليه على أقواله.

 وأفاد المصدر الأمني، بأن رجال المباحث أحالوا المضبوطين إلى النيابة العامة للوقوف على ملابسات التهمة المنسوبة إليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.


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