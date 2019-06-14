» يعتدي على والد خطيبته بـ"مطواة" بسبب تأخر الزواج

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متابعات- مصطفى صابر

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الغربية

مطواة

التعدي علي والد خطيبتة

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره بمدينة قطور, بالتعدي علي والد خطيبته وشقيقها  مستخدماً مطواة, وذالك بسبب بسبب خلافات علي جهاز عروسين مما تسبب في اصابتهما بجروح سطحية وسحجات وتم نقلهما مصابي إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي قطور العام.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور من نقطة شرطة المستشفى يفيد بوصول المدعو "عبد الجواد.ج.ب"، ونجله مصابين بجروح سطحية متفرقة.

وبسؤال الأول، اتهم خطيب نجلته "عبد الله.ا" بالتعدى عليهما بالضرب بمطواة، بسبب خلافات بينهما لتأخره فى تجهيز شقة العروسين الزوجية.

ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها خطيب نجلته بالاعتداء عليهما بالضرب بمطواة وإصابتهما بجروح أماكن متفرقة من جسدهما وفر هاربًا وتم ضبطه واقتياده لديوان مركز الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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