وزير سعودي يزور سوريا

14 يونيو 2019 - 09:03 م

اجتمع كل من وزير الدولة السعودي ثامر السبهان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جويل رابيون، والسفير الأمريكي ويليام روباك، في حقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا.

وذكرت قناة "الحدث" أن الاجتماع ضم عددا من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس دير الزور.

وأضافت أن الاجتماع ناقش آلية مكافحة تنظيم"داعش" الإرهابي، وضمان عدم عودته، إضافة إلى دعم المجلس المدني في المحافظة، وتقديم الخدمات لمنطقة شرق الفرات.

وناقش الاجتماع أيضا دعم اقتصاد المنطقة عن طريق دعم المشاريع والقطاعين الصحي والتعليمي.

وأشارت "الحدث" إلى أن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، وآليات القضاء على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.