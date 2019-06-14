تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة مع «حماقي»

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 أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن أغنية جديدة من كلماته للمطرب محمد حماقي.

ونشر آل شيخ صورة تجمع الملحن عمرو مصطفي والمطرب محمد حماقي وكتب قائلا:"أغنية جديدة لصيف الساحل قريباً ... كلماتي ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقي.

يذكر أن الفنان محمد حماقي أحيا أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، إذ التقى بجمهوره السعودي بمركز أرض المعارض في مدينة الخبر (جنوب الدمام) بالمنطقة الشرقية بالسعودية، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية.

آخر أعمال محمد حماقي الفنية، كانت أغنية «قادرين نعملها» التي قدمها لأحد مستشفيات علاج مرض السرطان، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم، ومن كلمات أمير طعيمة.


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