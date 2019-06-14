مزاعم بسرقة مسلسلات رمضان.. «الفكر أجنبي والتقليد مصري»

14 يونيو 2019 - 09:59 م

انتهى شهر رمضان الكريم، ولم ينتهِ الجدل حول المسلسلات والأعمال الفنية التي عرضت على مدار الشهر، حيث اختلفت الآراء حول مستوى الأعمال وجودتها، وبخاصة الأعمال المقتبسة من روايات أو مسلسلات أجنبية، مثل مسلسل "زى الشمس" الذي أشار صناعه بعبارات واضحة إلى أنه مقتبس من المسلسل الإيطالى sorelles ، ومسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، المقتبس من مسلسل beaking bad ، مع إجراء بعض التغييرات فى الأحداث والشخصيات لتلائم الشكل المصري.

والمتابع لمسلسل "الهيبةـ الحصاد" لتيم الحسن وسيرين عبدالنور سوف يكتشف بسهولة تماهى العمل مع خطوط درامية كثيرة بعدة أعمال أجنبية شهيرة، قد يكون أبرزها مسلسل "Peaky Blinders " لكيليان مورفي، حيث رئيس العصابة الوسيم المحبوب من الدائرة المقربة منه، والذى كلما همّت الشرطة بالقبض عليه نجح فى الإفلات، والذى يسعى دومًا للم شمل عائلته مهما كانت الوسائل.

والمثير للجدل أكثر أن "بوستر" العمل كان شبيها بـ"بوستر" المسلسل الإنجليزى الشهير، فيما اعتمد "الهيبة"، الذى يقدم جزؤه الثالث هذا الموسم من تأليف باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي، على تيمة أساسية أخرى، وهى وقوع المرأة التى تبحث عن المجرم فى غرامه دون أن تدري.

بل تختار أن تذهب إليه وتعيش معه على الرغم من أنها متحققة مهنيًا، وكانت تحشد الرأى العام من خلال عملها كمذيعة ضد المتواطئين على القبض على "جبل شيخ الجبل"، وهى نفس التيمة التى قُدمت فى المسلسل الإسبانى الشهير "La casa de papel "، حيث المحققة التى يكون شغلها الشاغل البحث عن المجرم السارق، تقع فى غرامه دون أن تعرف هويته، وحتى بعد أن تكتشفها تختار أن تستمر معه وتذهب إليه حيث يهرب ويعيش.

من جانبه، رد مؤلف مسلسل "ولد الغلابة" الكاتب أيمن سلامة على كم الانتقادات الموجهة للعمل واتهامه بسرقة فكرته من المسلسل الأمريكى Breaking Bad .

وقال عبر صفحته على "فيسبوك" إنه شاهد أخيرًا بعض حلقات المسلسل الأمريكى Breaking Bad ، بعد الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعى وإنه لمس رائحة فيلم "الكيف" بداخله، وإن قصة المسلسل من رأيه وباختصار تدور حول مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات.

وأضاف: "فى مسلسل "ولد الغلابة" فهو مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا، ولأن التاريخ فى نظر أبناء بلدى لا قيمة له فلا أحد يأخذ فيه دروسًا وأول مشهد بالمسلسل يلخص حالة الفقر التى دخلت إليها مصرـ حين استدان الخديوى سعيد من أوروبا ليعطى السلطان العثمانى رشاوى حتى يظل على عرش مصر، ومن بعده جاء إسماعيل واستدان، ثم عجز عن السداد فأرغمته الدول الدائنة بوجود وزراء من أوروبا فى الوزارة المصرية لمراقبة اقتصادها ثم جاء توفيق ولجأ إلى الإنجليز".

وتابع: "حقيقة الأمر أننى حين شاهدت حلقات المسلسل الأجنبى اكتشفت أن "ولد الغلابة" لا يمت بصلة لهذا العمل الأمريكي، ولكن ربما تكون التيمة الدرامية هى ما جعلت الناس تربط بين العملين، فهناك 36 تيمة تدور حولها كل الأعمال الدرامية وليس معنى أن المدرس تاجر فى المخدرات أننا قد سطونا على قصة المسلسل، فالمدرس أو أستاذ الجامعة تاجر فى المخدرات فى الكيف وفى أعمال أخرى كثيرة لم أجد فى Breaking Bad ونيسة أو حمزة أو صفية أو قمر أو أحب فرح التى كانت زوجة لعزت أو هناك ضاحى الذى كان زميله فى الصغر ولما رفض أن يزوجه شقيقته قرر الانتقام منه، وختامًا لو كنا قد اعتمدنا أو مصرنا هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشترى الفورمات، وكنا سنكتب ذلك فى التترات".

وقللت الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة خير الله من الهجوم تجاه الاقتباس من الروايات والمسلسلات الأجنبية، قائلة لـ"المصريون": "بعض تلك الاقتباسات تنتج عنها أعمال جيدة، مثل جراند أوتيل في العام الماضي، ورحلتي.. إلخ، المهم هو الحبكة الدرامية، وتمصيرها".

وأضافت: "تمصير روايات أو الاقتباس من أعمال أجنبية لا يعنى بالضرورة ضعف الكاتب المصرى أو فقر الرواية المصرية الخالصة، لأن الاقتباس متعارف عليه فى العالم أجمع".