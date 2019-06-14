» زوارق إيرانية تمنع سحب الناقلة فرونت ألتير

14 يونيو 2019 - 10:10 م

ذكر مسؤول أمريكي، الجمعة، بأن زوارق إيرانية منعت سحب ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير"، التي تعرضت الخميس لهجوم في خليج عُمان.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مسؤول أمريكي (لم تسمّه) قوله إن "زوارق إيرانية سريعة منعت قاربين من قطر، كانا يحاولان ربط الناقلة وسحبها بعيدا، بعد تعرضها لأضرار من هجمات، الخميس".



ولم يوضح المسؤول الأمريكي، كيف علمت الولايات المتحدة بالمواجهة التي تم الإبلاغ عنها بين القوارب السريعة الإيرانية، وقوارب الجر، التي كانت تحاول ربط وسحب "فرونت ألتير" النرويجية المتضررة.



وفي وقت سابق الجمعة، قالت شركة "فرنتلاين" النرويجية المالكة للناقلة إنه "تم خلال الليل إخماد الحريق في فرونت ألتير".



وأضافت، في بيان، أن "عمليات تبريد الناقلة مستمرة، وأنها مستقرة".



ونفت حدوث تلوث بسبب الناقلة في الوقت الحالي.



من جانبه، قال رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية، التي استهدفها هجوم هي الأخرى في خليج عمان، بأن بحارة السفينة رأوا "جسما طائرا" قبل وقوع انفجار ثان على متنها.



وأوضح يوتاكا كاتادا، رئيس الشركة اليابانية "كوكوكا كوراجوس" للملاحة، للصحفيين، أن "أفراد الطاقم قالوا إن السفينة أصيبت بجسم طائر.. وأنهم رأوه بأعينهم".



وتابع "تلقينا تقريرا يفيد بأن شيئا ما حلق باتجاه السفينة، ثم وقع انفجار، وثقبت ناقلة النفط".



وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.



والجمعة، حمّل ترامب، إيران مسؤولية الهجمات، مشيرا إلى فيديو نشره جيش بلاده يظهر فيه زورق قال إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني، تقوم بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.



كما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".



من جهتها، رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة "بشكل قاطع" المزاعم الأمريكية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة".



فيما وصف وزير خارجية إيران جواد ظريف، الحادث بأنه "أكثر من مريب".



ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

