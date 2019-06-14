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خبير عسكري: "الإخوان حاولوا فصل قناة السويس وسيناء عن مصر"

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عن أن الإخوان إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة زرعوا الإرهاب بسيناء عن طريق رفع الحظر عن الممنوعين من السفر لمصر.
وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أن محمد مرسى أفرج عن العديد من العناصر الإرهابية إبان فترة حكمه وهذا بهدف زرع الإرهاب فى سيناء، مضيفا أن الإخوان قدموا عرض لفصل قناة السويس عن مصر عن طريق ضم خمسين كيلو متر يمين وشمال شطي القناة للقناة نفسها وخلق ما يسمى بإقليم قناة السويس بالإضافة إلى إنشاء مطارين بهذا الإقليم غير تابعين للدولة.
وأشار إلى أنهم يهدفون من وراء ذلك إلى استقلال هذا الإقليم عن مصر فى المستقبل، وبالتالى يؤدى إلى ضياع القناة ومن ورائها سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة رفضت الفكرة وعارضتها بشدة وأفشلتها لهم.


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