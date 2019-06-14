» الجندي: "محمد صلاح فعل ما لا يفعله 500 شيخ"

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خالد الجندي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن محمد صلاح جعل نسبة جرائم الكراهية تقل في المدينة بنسبة 19% منذ توقيع عقده مع ليفربول.
وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على راديو "9090" مساء الجمعة، أن نسبة تويتات جمهور ليفربول قلت ضد الإسلام بنسبة 50%، وفقًا للدراسات العالمية.
وأضاف: "المساجد امتلئت على آخرها في مدينة ليفربول، والإسلام أصبح شيء مألوف وغير عدائي"، مستكملًا: "الإرهابيون أساءوا للإسلام، ولاعب كرة واحد استطاع تغيير نمط التفكير عن الإسلام في أوروبا، ولا 500 شيخ كان يقدر يقوم بالمهمة دي".

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