"عكاشة" يكشف: هذا هو موعد تحسن الأسعار في الأسواق

15 يونيو 2019 - 12:15 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر هى الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعيش في استقرار اقتصادي واجتماعي، مضيفًا أن الاقتصاد المصري من أكبر 3 اقتصاديات في المنطقة بأكملها.



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها، والذي يبلغ حوالي 1،9 مليون برميل يوميا، مضيفًا: "إحنا ربنا كرمنا أوي".

