» هكذا يمكنك حماية هاتفك من القرصنة الإلكترونية

15 يونيو 2019 - 12:51 ص

أكد الدكتور أمير نمرات، الباحث في أمن الشبكات الإلكترونية، أن قراصنة الإنترنيت يعتمدون بشكل مباشر على الحيل الإلـكترونية والتي تظهر في شكل إعلانات توظيف وهمية لابتزاز الشباب، لافتا إلى أنه يتم إرسال صور أو ملفات مجهولة المصدر وبمجرد الضغط عليها يتم التجسس على هاتف المستخدم مباشرةً.



وأضاف نمرات خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمد عبد الله، بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الهدف من هذه الحيل الإلـكترونية هي ابتزاز الضحايا أو التجسس عليهم، موضحًا أن هناك بعض الخطوات التقنية التي يتم من خلالها حماية الهاتف أو الحاسوب أهمها التأكد من هوية الشخص الذي يراسلني وعدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر.



وأشار الباحث في أمن الشبكات الإلكترونية، إلى أنه في حالة تمت القرصنة على جهازك فلابد من اللجوء إلى المؤسسات الحكومية والشرطية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يتم على الفور تغيير كلمات السر للبرامج وللهاتف.

