خبير استراتيجي: السيسي أول من حذر من هذا الأمر الخطير

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قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول تحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن خطر الإرهابيين الأجانب.
وأضاف راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السيسي تحدث عن خطورة المقاتلين الأجانب العائدين بعد هزيمتهم وتحدث في الأمم المتحدة ومؤتمر ميونخ للأمن والمؤتمر الإفريقي وفي الخطابات المحلية.
وكشف رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية أن التقديرات تكشف عن وصول عدد الإرهابيين في العراق إلى 30 ألف شخص الذين يبحثون العودة إلى أفغانستان وليبيا والصومال بعد فقد سيطرتهم في العديد من الدول، وفي حال وصولهم إلى ليبيا سيشكلون خطرا على الأمن القومي المصري.


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