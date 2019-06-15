بريطانيا تتهم الحرس الثوري بهذا الأمر

15 يونيو 2019 - 04:34 ص

ألقت بريطانيا باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، قائلة إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.

وجاء في بيان الخارجية البريطانية، بهذا الصدد، والذي حصلت عليه وكالة سبوتنيك": بعد دراسة الظروف الخاصة (لما حدث)، خلصت بريطانيا إلى أنه، مع احتمال شبه مؤكد، بأن إحدى أفرع القوات المسلحة الإيرانية — فيلق الحرس الثوري الإسلامي — هاجم الناقلات في 13يونيو. لا يمكن لأي أحد آخر، لا تدعمه الدولة، أن يتحمل مسؤولية ذلك.

وتؤكد الوزارة أيضا، أن إيران قامت في السابق بهجمات على ناقلات النفط.

وأضاف البيان: "بأن التحقيق الذي أجرته الإمارات العربية المتحدة بشأن الهجمات على ناقلات النفط في 12مايو، أظهر أن المتورط مرتبط بدولة. نحن واثقون من أن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق أمس الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

وقال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، لـ"سبوتنيك"، إنه من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه نشوب حريق، نجم عن اعتداء.

وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.