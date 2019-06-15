قصف في بغداد يستهدف مستشارين أمريكيين

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متابعات - أمينة عبد العال

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بغداد

الإرهاب

قوات التحالف

قصفت فجر اليوم قاعدة جوية في بغداد مستهدفة مستشارين أمريكيين.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، 15 يونيو، سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، منتصف الليل، أن ثلاث قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كلم شمال بغداد".

وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بلد الجوية، تتواجد بها القوات الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ضد الإرهاب، بمحافظة صلاح الدين، وهي من القواعد الستراتيجية المهمة والتي كان لها الدور البارز في عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة "داعش" الإرهابي.

 


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