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اليوم..

محاكمة بديع والبلتاجي وحجازي في "أحداث قسم شرطة العرب"

قضايا وحوادث

بديع وحجازي والبلتاجي
بديع وحجازي والبلتاجي

متابعات - أمينة عبد العال

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محمد بديع

صفوت حجازى

البلتاجي

يعرض اليوم كلا من  محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين علي المحكمة الجنايات في قضية أحداث قسم شرطة العرب.

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم،جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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