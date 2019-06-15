» تعرف علي موعد طرح كليب محمد رمضان الجديد "بابا"

15 يونيو 2019 - 06:59 ص

أعلن محمد رمضان عن ميعاد طرحه للكليب الجديد" بابا".

وكشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استعداده لطرح كليبه الجديد «بابا» بعد 3 أيام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وعلى جانت آخر، تصدر محمد رمضان، موشر البحث جوجل، بعد دقائق من وصول نسبة مشاهدة برومو كليب "بابا" (papa )، إلى مليون مشاهدة، بعد 24 ساعة فقط من طرحه.

ويعد كليب "بابا" أول أعمال محمد رمضان مع شركة روتانا، بعد تعاقده معها لمدة 3 سنوات.

ويتضمن التعاقد، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليب، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعماله خارج مصر، لمدة 3 سنوات.