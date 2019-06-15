» مظاهرة في حب "كازابلانكا" عنوانها "كرارة في دبي"

15 يونيو 2019 - 07:05 ص

بقدوم النجمين أمير كرارة، إياد نصار، ومعهم المخرج بيتر ميمي، تحولت مراسم السجادة الحمراء إلى مظاهرة في حبهم، إذ تكدست جموع غفيرة من الجمهور حول النجوم أمام السجادة الحمراء بشكل فاق كل التوقعات وأبهر الجميع، خاصة مع الجماهيرية الجارفة التي يتمتع بها كرارة بين جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتوليفة الأكشن الهوليودية مع كوميديا عمرو عبدالجليل، التي قدمها المخرج وأبطال الفيلم.

يأتي ذلك أثناء زيارة كرارة وطاقم العمل إلى دبي مساء الخميس، وحضور عرضاً خاصاً للإحتفال بنجاح فيلمه الأخير "كازابلانكا"، والذي فاقت إيراداته كل التوقعات، ووصلت في مصر فقط إلى ما يقارب الــ39 مليون جنيه بداية من أول أيام عرضه منذ عيد الفطر المبارك وحتى الآن.

وقد احتشدت آلاف الجماهير مساء الخميس، لإلتقاط الصور التذكارية مع نجومهم المفضلين، خاصة أمير كرارة الذين لقبوه منذ وصوله على السجادة الحمراء بـ "باشا مصر"، إلى جانب الاستمتاع أيضاً بالعرض الجماهيري مع بقيية الأبطال.

تأتي زيارة كرارة ونصار والمخرج بيتر ميمي إلى دبي ضمن جولة لهم في عدد من الدول العربية والأجنبية للإحتفال بنجاح العمل الساحق وتحقيقه لإيرادات مرتفعة، بل ووصول الفيلم لايراد يومي كان الأول في تاريخ السينما المصرية والعربية(8 مليون جنيهاً مصرياً).

تدور أحداث "كازابلانكا" في إطار من الأكشن والغموض، حول ثلاثة أصدقاء يشكّلون عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، أحمد داش، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، إلى جانب مشاركة متميزة للنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي العالمي هاليد أرجنتش، بطل مسلسل "حريم السلطان".