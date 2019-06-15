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ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر إنجازاته

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات - أمينة عبد العال

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شاركت الصفحة الرئيسية لنادي ليفربول علي موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" محمد صلاح في الاحتفال بعيد ميلاده بعرض انجازاته.

وهناك إنجازات متعددة حققها صلاح منذ انضمامه للدوري الإنجليزي، ألقاب تلو الأخرى أهداف مميزة، بالإضافة إلى حصد بطولة أوروبا على حساب "توتنهام"،

و هناك بعض الإنجازات التي حققها، ونشرها "ليفربول"، هذا الموسم لم تكن معروفة للجميع.

 إلى الآن يمتلك ليفربول 447 هدافا عبر تاريخه الممتد لنحو 125 عاما، ونجح صلاح في أقل من عام أن يكون ضمن أفضل 70، كما لا يوجد سوى 12 لاعبا فقط أحرزوا أهدافا في الدوري الإنجليزي أكثر منه. ومنذ المباراة الأولى التي ارتدى فيها محمد صلاح تيشرت "الريدز"، وهو يحقق الإنجازات، حيث بات اللاعب رقم 17 في الربع الأخير من القرن الماضي الذي يسجل في أول ظهور له مع الفريق، قبل أن يسجل في أول مباراة أوروبية له مع  "ليفربول" والتي كانت الأولى له أيضا على ملعب آنفيلد.

وشارك صلاح في شهر نوفمبر، كبديل أمام ستوك سيتي، ليحرز هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة، ليصبح خامس بديل يحرز هدفين في مباراة بالدوري عبر تاريخ ليفربول. اختير محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر، بفضل أهدافه السبعة في أربع مباريات، ومنذ ذلك الحين فاز مو بالجائزة مرتين ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصل عليها ثلاث مرات في موسم واحد.

وسجل الفرعون المصري في 31 مباراة من أصل 45 خاضها مع ليفربول حتى الآن، كما يمتلك صلاح في جعبته "هاتريك" وحيدا، ويعد الإنجاز الفردي الأفضل لصلاح، هو إحرازه أربعة أهداف في مباراة واحدة أمام واتفورد على ملعب آنفيلد، ليصبح رابع لاعب في تاريخ الريدز يحرز رباعية في مباراة واحدة، ليعادل "مو" رقم توريس بالوصول للهدف رقم 33 في موسم واحد، وكان وصوله لهذا الرقم في مباراته رقم 41 ظاهرة استثنائية. نجح صلاح تقريبا في هز شباك جميع الفرق في الدوري الإنجليزي، كما سجل سبعة أهداف في مرمى الستة الأوائل بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصنع هدفين.

 أحرز عشرة أهداف في النسخة الجارية من دوري الأبطال، ولا يوجد سوى أربعة لاعبين فقط سجلوا أكثر منه لصالح الريدز منذ انطلاق البطولة بمسماها الجديد. ويعد صلاح من أكثر وأدق اللاعبين تسديدا على المرمى، حيث سجل 40 هدفا لتصل نسبة تسديداته الناجحة إلى 49.2%، وهو ثاني أفضل معدل في العالم حيث لا يتفوق عليه سوى شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

 في سياق متصل حرص أحمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر ونادي بيراميدز على تهنئة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ27.


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