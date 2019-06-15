وباء جديد يحصد 5 أرواح بالعاصمة اليمنية

15 يونيو 2019 - 09:39 ص

تتابع وزارة الصحة اليمنية، الوضع الصحي في عدن بعد انتشار وباء جديد.

وتواصل عبد الناصر النمير، مدير مكتب وزير الصحة مع منظمة الصحة العالمية للاستعانة بخبراء، قائلًا إن هناك خبيرًا سيصل إلى عدن وسيتم تقييم نتائج الفحوصات والتأكد من صحتها.

وتابع: لو تطلب الأمر إرسال العينة للخارج لإعادة فحصها سنعمل على ذلك فورًا.

وأكد أنه لا يمكن الإعلان عن وباء جديد قبل التأكد الكامل، على الرغم من تداول الأنباء بشأن وفاة 8 أشخاص على الأقل بعدن بمرض جديد لم يعرف تشخيصه حتى الآن، وأن أعراضه مشابهة لحمى الضنك والملاريا لكنه أشد فتكًا.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن هذا المرض المنتشر في عدن هو مرض شيكونغونيا Chikungunya المكرفس كما أطلق عليه أبناء تعز والحديدة.