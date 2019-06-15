خلفان: اليمن من نصيب نجل" عبد الله صالح"

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اليمن

الحوثى

خلفان

أحمد على صالح

قال ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي إن اليمن بعد استقراره سيكون من نصيب نجل على عبد الله صالح.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر : " يعلم الحوثي علم اليقين أن  الوضع إذا استقر في اليمن فلن ينتخب هذا النذل المسمى عبدالملك الحوثي.

وأضاف أن نصيب أحمد علي صالح سيكون أوفر من حظه لدى الناخب اليمني مليون مرة، لذلك لا يريد سلاما في اليمن، حقيقة أعرفها شخصيا من أبناء اليمن.

وأوضح خلفان:" إذا كان التصدي للحوثي في اليمن هو عدم تمكينه من حكم اليمن الذي سيؤول بوجوده الى نشر النفوذ الفارسي الخطير هناك، فإننا نستطيع القول أن التحالف عطل المشروع الفارسي وهزمه في مواقع عديدة وسيطر على مالا يقل عن 80% من الأراضي اليمنية ولم يبق للحوثي إلا أن ينتظر مصير الملالي  القريب.

كما أشار إلى أن إيران تقوم بخدمة الدول الخليجية قائلا :"  هوجمت  ناقلات نفط إبان الثورة الخمينية في أواسط ثمانينيات القرن الماضي ..فماذا جدث ؟ ارتفعت أسعار النفط ولم ينقطع النفط عن دول العالم.. كل هجمة فارسية على ناقلات النفط سترفع من أسعار نفطنا المتدنية وبذلك تعمل إيران على خدمة الدول الخليجية العربية النفطية تماما".


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