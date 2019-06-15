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هزت السعودية.. اعتقد أنها طليقته فطعنها 8 طعنات

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عبد القادر وحيد- متابعات

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جازان

طليقته

8 طعنات

لقيت سيدة مصرعها على يد شاب، كان يظنها طليقته، جازان جنوب السعودية.

وكانت محافظة بيش في منطقة جازان قد استيقظت على جريمة قتل، أنهى فيها شاب سعودي في الثلاثينات من عمره حياة شقيقة طليقته، موجهاً لها عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوزته.

وفي التفاصيل تواصل القاتل مع طليقته، واتفق معها على تمكنها من رؤية طفلها الذي لم تره منذ عام تقريباً، وعند الوصول جاءت الشقيقتان لاستقبال الطفل، فسارع الجاني بطعن إحداهما مباشرة، وحاول اللحاق بالأخرى، لكنها لاذت بالفرار، ليعود مجددا ويوجه لها عدة طعنات متفرقة في جسدها معتقدا أنها زوجته السابقة.

وبحسب الروايات المحلية فإن الجاني طعن شقيقة طليقته 8 طعنات متفرقة في صدرها ويدها ورقبتها، إلا أنه لم يكتفِ بذلك، بل وجه للضحية ضربة قوية على رأسها لتفارق الحياة في حينها، وتم نقلها إلى مستشفى بيش العام، واستقبل جثمان الفتاة المجني عليها، وتم إيداعها بثلاجة الموتى.

من جانبها روت الزوجة، مقتل شقيقتها الكبرى بـ 8 طعنات على يد طليقها ظناً منه أنها هي، بعدما اتفق معها على اللقاء لتسليمها ابنها تنفيذا لأمر المحكمة وجلسات الصلح.

وأضافت نجوم فتح الله محمد: "منذ زواجي حينما كنت في بداية العشرينات، لم أعش مع زوجي يوما سعيدا، بالإضافة إلى فصله من عمله مرتين، بقي بلا عمل أغلب مدة زواجنا، لدرجة أننا تركنا الشقة التي استأجرها، وذهبنا للعيش في منزل أهله الشعبي، بحسب العربية.

وأضافت أنه كان لا يحترمها ويسيء معاملتها بكافة الطرق، وطلقها بالفعل مرتين وأعادها إلى عصمته.

وتابعت قائلة:  حين دخل السجن إثر تراكم الديون عليه، طلبت الخلع ومنحته قبل ثلاث سنوات، في حين بقي ابنها معه في نزاع دائم بسبب حضانة الطفل في إجازات نهاية الأسبوع والعطل المدرسية، ولكنه لم ينفذ ذلك.

وأوضحت أنه حين وصل الإسعاف كانت شقيقتي قد توفيت بالفعل، أما الطليق فهاجم بنت جيرانهم ووضع السكين على عنقها، وحين أخبرته بأنها ليست منهم، نزع النقاب عن وجهها للتحقق، وتركها تذهب واتجه للشرطة وأبلغ عن قتله زوجته، ولكنه صدم حين علم أن من قتلها ليست زوجته، ولم يصدق إلا بعد استدعائها للشرطة.

وبحسب الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب نايف الحكمي، فقد أكد عدم الانتهاء من التحقيقات في هذه القضية.


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