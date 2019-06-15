  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
تركي

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لرئيس نادي "شيفيلد" الإنجليزي

صورة الخبر

فورين بوليسي: خلايا نائمة لحزب الله في أمريكا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: فهمونا ايه اللي بيحصل من ورانا

تركيا

تفاصيل مثيرة عن ارتداء رئيس وزراء تركيا خاتم سيدنا "إبراهيم"

تشرشل

إلقاء 100 ألف قنبلة على لندن.. هذا رد تشرشل

الرئيس وسط المنتخب

شاهد.. كواليس زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني

مفتي الحوثيين

بالفيديو.. مفتى الحوثيين: "القرآن عمى"

بدراوي

سياسي شهير: أقراص منع الحمل سبب الأزمة فى مصر

طلاب

تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: ترجمة القرآن السبب في قدوم الإرهاب

مؤتمر مهم لرئيس الزمالك ظهر اليوم

الرياضة

سور النادي النهري لنادي الزمالك
سور النادي النهري لنادي الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"المقاصة" يقدم مديره الفني الجديد بمؤتمر صحفي

#

رئيس الزمالك: أنا أول واحد قلت إن العيد يوم الأربعاء

#

الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة النجم

#

7 تصريحات نارية لمحمود الجندي قبل وفاته: هذا الفنان ليس رجلا

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بعد اجتماع مجلس إدارة النادى، سيوضح خلاله تفاصيل الانتخابات التكميلية المقرر إقامتها لاستكمال تشكيل المجلس الأبيض.

ويفتح باب الترشح الفترة المقبلة على 4 مقاعد، وهم مقعد أمين الصندوق بجانب 3 مقاعد، حيث سيعلن اليوم عن كل التفاصيل التى تخص الانتخابات سواء الخاصة بموعدها أو البنود الأخرى التى تخص لائحة النادى، على أن يشكل قائمة يقوم بدعمها فى الانتخابات المقبلة، ليشكل بها باقى تشكيل المجلس الحالى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "فيفا" يحتفل بعيد ميلاد "صلاح" بهذه الطريقة
» وباء يصيب الأيدى بسبب الهواتف الذكية
» بالفيديو.. "إليسا" تطمئن جمهورها على صحتها
» أول تصريح لبنانى حول إمكانية نشوب حرب مع إسرائيل
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بصورة جريئة فى الجيم
» ليغفر الله لك.. 3 أعمال أوصى بها النبي بعد ارتكاب الذنب
» بالصور.. إطلالة مثيرة لـ ابنة فيفي عبده
» مدرس يغتصب طالبة عدة مرات مقابل عدم الرسوب
» تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة
» انتحار شاب فى أسيوط والسبب صادم
» مؤتمر مهم لرئيس الزمالك ظهر اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.