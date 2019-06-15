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عكاشة: ترجمة القرآن السبب في قدوم الإرهاب

عكاشة: ترجمة القرآن السبب في قدوم الإرهاب

الحياة السياسية

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

إيمان هاني

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن هناك عددًا من المليشيات الإرهابية في طرابلس، تنتهج منهج حسن البنا، معتبرًا أن ترجمة القرآن الكريم إلى عدة لغات منها الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية هو سبب قدوم الإرهاب من أوروبا إلى الدول العربية.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن آيات الجهاد بالقرآن عند ترجمتها إلى لغة أجنبية، أصبحت تعطي معنى القتل، والدم، متسائلاً: لماذا لا تعلن المؤسسات الدينية أن ترجمة القرآن بهذا الشكل خطأ، معقبًا: "خلوا بالكم".

وتابع الإعلامي: "إن الأوضاع الإقليمية ملتهبة، ودرجة حرارتها مرتفعة، مضيفًا أن الإرهاب في شمال أفريقيا في غاية الخطورة، ومما زاد خطورته أن له ظهير جنوبي.

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