» تسريب اختبار الاستاتيكا للثانوية العامة

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نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان الاستاتيكا، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة حاليًا.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة النموذج المسرب، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده على الفور، مناشدة أولياء الأمور بعدم الانصياع لابتزاز تلك الصفحات التي تهدف في الأساس إلى تحقيق مكاسب مادية بدعوى تسريب نماذج الامتحان.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) يقومون بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) اليوم، بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالبا وطالبة. 



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