» بالفيديو.. "إليسا" تطمئن جمهورها على صحتها

15 يونيو 2019 - 10:39 ص

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو على حسابها فى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر قيامها بأداء تمارين رياضية، وإلى جانبها يظهر كلبها في الفيديو

وأرفقت الفيديو بعبارة "تماريني الصباحية مع نجمي"، باللغة الإنجليزية.

لاقى الفيديو الكثير من الإعجابات والتعليقات، وكذلك اطمأن جمهور الفنانة على أنها بصحة جيدة وحالة مستقرة، بعد عودتها من رحلة العلاج التي أعلنت عنها إليسا منذ أيام، بعد ظهورها بصور وهي برفقة صديقتها، وقد لفّت يدها بضمادة بيضاء، ما جعل أخبار صحتها تعود إلى التداول من جديد.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ فترة بخبر عودة الفنانة اللبنانية إليسا للعلاج من جديد، إثر عودة المرض إليها، إلا أنها خرجت وطمأنت جمهورها بتغريدة عبر صفحتها على تويتر كتبت فيها: "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن"







