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فنانة شهيرة تصدم متابعيها بصورة جريئة فى الجيم

قضايا وحوادث

ديمة قندلفت
ديمة قندلفت

أحمد الشربينى

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نشرت الفنانة السورية ديمة قندلفت، صورة جريئة على حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام" وهي ترتدي حمالة صدر رياضية.

وأثارت الصورة غضب عدد كبير من متابعيها مشيرين إلى أن هذا ليس من عادتها.

وتعرضت ديمة للكثير من الانتقادات، على خلفية نشرها الصورة: ومما جاء في التعليقات: "أول مرة لبستِ لبس متعري في برنامج شكلك مش غريب لما قلدتي شاكيرا من بعدها سترتِ حالك عجبتني اللقطة لما ستحيتي هلا بشوفك عم تشلحي اكتر" و"انت لا رياضية و لا لاعبة اولمبياد بقى ليش هذ الصور".



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