بالفيديو.. مفتى الحوثيين: "القرآن عمى"

كشف فيديو لمفتي الحوثيين، يتحدث فيه عن القرآن، عن النوايا "الخبيثة" لهذه الميليشيات، حيث وصف مفتى الميليشيات الحوثية في لقاء متلفز، القرآن الكريم بأنه "ليس فقط بكتاب ناقص؛ بل إنه عمى".

وجاء في الحديث المتلفز لمفتي الحوثيين، أن القرآن لم يعد له ارتباط بقرنائه آل بيت النبي، ويقول إن القرآن "طلع عمى"، وبهذا الحديث يرى مفتي الحوثيين أن رسالة الخميني ووصاياه وخطب ومواعظ خامنئي هي الكتب الكاملة المُبصرة، عليها قد بُنيت مسيرتهم الخائبة، وبذلك يستدلون هم في كلماتهم التحريضية ضدّ المسلمين التي بدأت من صعدة وقتلت وشرّدت السنة ودمّرت الدور التعليمية التابعة لها.

ووفقاً لمراقبين، فإن التصريحات التي أطلقها مفتي الميليشيات الحوثية تكشف النفاق الذي تمارسه ميليشياتهم الإعلامية وأبواقهم الدينية عبر قناة المسيرة، وتبين أن ما يقوموا به ما هو إلا إيهامٌ وكسبُ مَن تبقى على الزيدية الحقيقية، واجترارهم إلى مستنقع الأكاذيب والدجل الذي تُحاك داخله الخطط ضدّ الزيدية وضدّ السنة وتدمير كل صاحب معتقدٍ يخالف معتقداتهم التي صنعوها هم من أجل بناء إمبراطورية الخميني، واستكمال طريقها من اليمن إلى غيرها.