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أمر جديد سيحدث فى احتفالات عيد العرش بالمغرب

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وكالات

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رحب عدد  كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي في المغرب بالبلاغ الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشأن عيد العرش، والذي دعا إلى الاحتفال بهذه المناسبة "بطريقة عادية ودون أي مظاهر إضافية أو خاصة".

بلاغ الوزارة قال إن الاحتفالات بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش "ستتم وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل على غرار السنوات السابقة".

كما دعا البلاغ مختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات الوطنية إلى تخليد هذه المناسبة "بطريقة عادية ودون أي مظاهر إضافية أو خاصة".

وأكد أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الدعوة إلى الاحتفال بعيد العرش بطريقة عادية "سيغلق الأبواب على مجموعة من "البيادق" لي تيزيدو فيخرات، في مثل هذه المناسبات الوطنية"، حسب تعبيره.

وتابع: "شخصيا، أعتبر أن حب المؤسسة الملكية له تمثلات عديدة، وأسمى معالم التعبير عن هذا الحب بالنسبة للمسؤولين في بلادنا يمكن تجسيده في خدمة الوطن والمواطنين"، مضيفًا أن "محبة الملك أيضًا لدى المسئولين علينا أن نلمسها في تعليم عمومي متطور، وفي خدمات صحية مجانية، وفي بيئة اجتماعية هادئة وغير متشنجة، وكذلك في مناخ سياسي سليم وواضح".


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