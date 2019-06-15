أديب: فهمونا ايه اللي بيحصل من ورانا

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الإعلامي عمرو أديب

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الهجوم التي شهدتها الفترة الماضية وأثارت الكثير من الجدل بسبب فتاوى الشيخ متولي الشعراوي، ووصف البعض له بأنه متطرف.

وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تعقيب الشيخ خالد الجندي على الهجوم على الشيخ الشعراوي، معقبا: "محدش فاهم إيه سبب الهجوم على الشعراوي الآن، مش مفهوم حالة الهيستريا الموجدة اليومين دول، فهمونا ايه اللي بيحصل من ورانا".

ورأى الإعلامي أن الشيخ الشعراوي مثله مثل أي إنسان، كان مصيبًا في فتاوى، ولم يكن مصيبًا في استخلاصات أخرى.

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